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Pizzaballa: "Dal caos in Medio Oriente non si esce"

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"Dalla crisi in Medio Oriente non se ne esce, è un ginepraio". Lo ha dichiarato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, a margine della sua visita all'abbazia di San Benedetto in Monte, a Norcia. Il porporato ha invitato a superare la logica della forza e della violenza, sostenendo che non possano essere il fondamento dei futuri equilibri nella regione.

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