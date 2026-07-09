Messicano ucciso da agente Ice, proteste a Houston

A Houston, in Texas, una folla si è radunata per chiedere un'indagine indipendente sulla morte di Lorenzo Salgado, 52 anni, cittadino messicano che viveva negli Stati Uniti da circa trent'anni senza status migratorio regolare. L'uomo è stato ucciso da un agente dell'Ice durante un'operazione di arresto: secondo la ricostruzione federale avrebbe ignorato l'ordine di fermarsi e avrebbe cercato di investire un agente, che avrebbe sparato per legittima difesa. La famiglia contesta questa versione. L'indagine sulla sparatoria sarà guidata dal Dipartimento della Sicurezza Interna, mentre l'Fbi indagherà sul presunto tentativo di aggressione all'agente.
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