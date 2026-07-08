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Raid Usa in Iran, attacchi di Teheran su Kuwait e Bahrein

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Il Comando Centrale Usa ha sferrato potenti attacchi per rispondere alle azioni di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz, definendole una chiara violazione del cessate il fuoco. Le Guardie della Rivoluzione Islamica hanno reagito colpendo con missili e droni 85 installazioni militari statunitensi in Kuwait e Bahrein. Il ministero degli Esteri iraniano ha avvertito che ci saranno ritorsioni.

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