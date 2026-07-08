Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, ripreso per la prima volta un leopardo delle nevi

Mondo

I guardaparco cinesi hanno catturato per la prima volta le immagini nitide di un leopardo delle nevi selvatico durante un pattugliamento nella contea di Luntai, nella regione dello Xinjiang. Si tratta di una specie protetta e considerata vulnerabile a livello mondiale.

Prossimi video

Missili russi sull'Ucraina, diversi morti in varie città

Mondo

Usa-Iran, abitanti di Teheran chiedono la chiusura dello Stretto di Hormuz

Mondo

Start, Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali"

Mondo

Start, Trump: per me cessate il fuoco è finito

Mondo

Paesi baltici, la paura della Russia ai confini della Nato

Mondo

Start, vertice Nato: si apre tavolo dei leader dell'Alleanza

Mondo