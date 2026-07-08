Cina, ripreso per la prima volta un leopardo delle nevi

I guardaparco cinesi hanno catturato per la prima volta le immagini nitide di un leopardo delle nevi selvatico durante un pattugliamento nella contea di Luntai, nella regione dello Xinjiang. Si tratta di una specie protetta e considerata vulnerabile a livello mondiale.
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