Iran, al via le cerimonie per la morte di Ali Khamenei

L'Iran ha avviato il 4 luglio il lutto nazionale per la morte dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nei raid israeliani e statunitensi su Teheran insieme ai familiari. Le commemorazioni, che si terranno per più giorni tra Iran e Iraq, servono al regime a mostrare compattezza dopo la guerra con Israele e le tensioni con Washington. A Teheran, tra slogan contro gli Stati Uniti, sono arrivati rappresentanti di Hamas ed Hezbollah e il premier pakistano Shehbaz Sharif, mentre l'ex principe ereditario Reza Pahlavi ha parlato di un "dittatore non rimpianto". I colloqui nucleari tra Usa e Iran, sospesi per le esequie, dovrebbero riprendere l'11 luglio.
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