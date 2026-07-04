Parigi, riapre la balneazione nella Senna per l'estate

È ripartita la stagione della balneazione nella Senna. Da oggi residenti e turisti possono fare il bagno in tre aree attrezzate lungo il fiume, tra cui quella con vista sulla Torre Eiffel. L'apertura arriva pochi giorni dopo l'intensa ondata di caldo che ha colpito la capitale francese e segna il secondo anno di balneazione pubblica, resa possibile dal vasto progetto di risanamento del fiume avviato in vista delle Olimpiadi di Parigi.