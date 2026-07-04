Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parigi, riapre la balneazione nella Senna per l'estate

Mondo

È ripartita la stagione della balneazione nella Senna. Da oggi residenti e turisti possono fare il bagno in tre aree attrezzate lungo il fiume, tra cui quella con vista sulla Torre Eiffel. L'apertura arriva pochi giorni dopo l'intensa ondata di caldo che ha colpito la capitale francese e segna il secondo anno di balneazione pubblica, resa possibile dal vasto progetto di risanamento del fiume avviato in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Prossimi video

Iran, al via le cerimonie per la morte di Ali Khamenei

Mondo

Parigi, riapre la balneazione nella Senna per l'estate

Mondo

Attentato Monaco, ricostruita la fuga della donna

Mondo

Croazia, artisti creano sculture di sabbia in un festival

Mondo

Incendi nella Penisola Iberica, due feriti in Portogallo

Mondo

Russia, Putin reclama di aver preso una città nel Donetsk

Mondo