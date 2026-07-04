Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendi nella Penisola Iberica, due feriti in Portogallo

Mondo

Prosegue l'emergenza incendi nella Penisola Iberica. Nel nord-est della Spagna le fiamme hanno già devastato circa 2.370 ettari, raggiungendo anche alcune abitazioni, mentre in Portogallo un vasto rogo nell'area di Vouzela ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco spagnoli. Due persone sono rimaste gravemente ferite e il fronte dell'incendio ha raggiunto, nel momento di massima intensità, una velocità di propagazione di circa 600 ettari all'ora.

Prossimi video

Parigi, riapre la balneazione nella Senna per l'estate

Mondo

Attentato Monaco, ricostruita la fuga della donna

Mondo

Croazia, artisti creano sculture di sabbia in un festival

Mondo

Incendi nella Penisola Iberica, due feriti in Portogallo

Mondo

Russia, Putin reclama di aver preso una città nel Donetsk

Mondo

Iran, a Teheran l'addio ad Ali Khamenei

Mondo