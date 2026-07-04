Incendi nella Penisola Iberica, due feriti in Portogallo

Prosegue l'emergenza incendi nella Penisola Iberica. Nel nord-est della Spagna le fiamme hanno già devastato circa 2.370 ettari, raggiungendo anche alcune abitazioni, mentre in Portogallo un vasto rogo nell'area di Vouzela ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco spagnoli. Due persone sono rimaste gravemente ferite e il fronte dell'incendio ha raggiunto, nel momento di massima intensità, una velocità di propagazione di circa 600 ettari all'ora.