Attentato Monaco, ricostruita la fuga della donna

Gli investigatori del Principato di Monaco hanno ricostruito attraverso la videosorveglianza gli spostamenti della donna sospettata dell'attentato con un ordigno esplosivo contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, identificata a 53 ore dai fatti. Secondo la ricostruzione, avrebbe atteso le vittime su una panchina di Place des Moulins per poi posizionare l'esplosivo sui gradini del palazzo e farlo detonare a distanza con un telecomando. Dopo l'attacco è fuggita in auto passando per Beausoleil e Ventimiglia, per poi attraversare diversi Paesi europei fino alla Germania. La compagna e il figlio tredicenne dell'imprenditore restano ricoverati a Nizza; tra le ipotesi al vaglio i legami economici con la Crimea occupata e un regolamento di conti negli affari della vittima.