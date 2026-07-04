Iran, a Teheran l'addio ad Ali Khamenei

Migliaia di persone si sono radunate a Teheran per l'inizio dei funerali dell'ex Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco condotto da Stati Uniti e Israele. La cerimonia, tra preghiere, bandiere, lacrime e slogan, apre sette giorni di commemorazioni che si concluderanno il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad, dopo il passaggio delle spoglie anche a Qom e nei luoghi santi sciiti di Najaf e Kerbala.