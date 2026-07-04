Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Germania, proteste pacifiche contro il congresso dell'AFD

Mondo

Migliaia di manifestanti si sono ritrovati nei pressi di Erfurt, in Germania, per bloccare o almeno ostacolare il congresso di due giorni del partito di estrema destra tedesco “Alternativa per la Germania” (AfD). La polizia di Erfurt ha riferito che circa 15.000 manifestanti erano attivi all’interno e nei dintorni della città. L’AfD ha superato i conservatori del cancelliere tedesco Friedrich Merz nei sondaggi nazionali ed è di gran lunga in testa rispetto a qualsiasi altro partito nello stato orientale della Sassonia-Anhalt, dove potrebbe conquistare il potere per la prima volta nelle elezioni di settembre.

Prossimi video

Parigi, riapre la balneazione nella Senna per l'estate

Mondo

Attentato Monaco, ricostruita la fuga della donna

Mondo

Croazia, artisti creano sculture di sabbia in un festival

Mondo

Incendi nella Penisola Iberica, due feriti in Portogallo

Mondo

Russia, Putin reclama di aver preso una città nel Donetsk

Mondo

Iran, a Teheran l'addio ad Ali Khamenei

Mondo