Russia, Putin reclama di aver preso una città nel Donetsk

La Russia ha dichiarato che le sue forze armate hanno conquistato la città di Kostiantynivka, nella regione orientale ucraina di Donetsk. L’annuncio è stato dato il 3 luglio nel corso di una riunione tra gli alti comandanti russi e il presidente Vladimir Putin. L’incontro si è tenuto presso un quartier generale non identificato da cui sono coordinate le operazioni militari russe in Ucraina. Kostiantynivka è una roccaforte chiave nella «cintura fortificata» orientale dell’Ucraina, da tempo ambita dal Cremlino. Putin aveva dichiarato il mese scorso che la Russia era vicina alla conquista di Kostiantynivka, la cui popolazione, che prima della guerra era di quasi 70.000 abitanti, è scesa a circa 2.000. L’occupazione di Kostiantynivka fornirebbe alle forze russe un punto d’appoggio da cui avanzare verso nord lungo la cintura, che ora costituisce l’asse centrale della loro campagna militare.