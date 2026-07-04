Croazia, artisti creano sculture di sabbia in un festival

In occasione della 15ª edizione del Sand Art Festival, sulla spiaggia croata di Rajska a Lopar, alcuni artisti hanno realizzato imponenti sculture di sabbia che hanno raggiunto anche i 15 metri di lunghezza. La kermesse mira a promuovere la città e l’isola di Rab come destinazione turistica grazie alle sue 22 spiagge sabbiose – una rarità sulla costa rocciosa croata dell’Adriatico. Il festival ha presentato grandi sculture tra cui un calamaro gigante, una foca monaca del Mediterraneo, una tartaruga e giochi da spiaggia, ciascuna del peso di circa 20 tonnellate. Le riprese effettuate con un drone hanno mostrato le dimensioni impressionanti delle sculture, con gli artisti al lavoro per modellare e mantenere le imponenti creazioni di sabbia. «Per realizzare una scultura come questa, alta ben 15 metri, ci vogliono quattro giorni interi di duro lavoro», ha detto Banic Vudrag.