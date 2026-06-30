Canada, donna a passeggio col cane incrocia un grizzly

Una donna è stata avvicinata da un orso grizzly mentre passeggiava col suo cane in un sentiero in Alberta, in Canada. L'animale ha circondato più volte la donna, che si è poi rifugiata in una tenda mentre altre persone presenti gridavano per distrarre e allontanare l'orso. A riferire l'episodio è stato Jelmer de Blois, guida escursionistica di Wilderness Escape Adventures.