Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Canada, donna a passeggio col cane incrocia un grizzly

Mondo

Una donna è stata avvicinata da un orso grizzly mentre passeggiava col suo cane in un sentiero in Alberta, in Canada. L'animale ha circondato più volte la donna, che si è poi rifugiata in una tenda mentre altre persone presenti gridavano per distrarre e allontanare l'orso. A riferire l'episodio è stato Jelmer de Blois, guida escursionistica di Wilderness Escape Adventures.

Prossimi video

Terremoto Venezuela, ragazzina salvata dopo 5 giorni

Mondo

Venezuela, cucciolo estratto vivo dalle macerie

Mondo

Esplosione nel centro di Monaco, caccia all'attentatore

Mondo

Sisma Venezuela, Onu: "Previsti 10mila sacchi per cadaveri"

Mondo

Canada, donna a passeggio col cane incrocia un grizzly

Mondo

Sisma Venezuela, Rodriguez: 30 Paesi impegnati nei soccorsi

Mondo