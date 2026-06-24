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Ue, vertice E5 a Berlino per pianificare supporto a Kiev

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Italia e Polonia si sono unite a Francia, Germania e Regno Unito nel vertice di Berlino dedicato alla difesa europea, al supporto all'Ucraina e alle relazioni con gli Stati Uniti. Il cancelliere tedesco Merz ha convocato gli alleati anche in vista del prossimo vertice Nato di inizio luglio. I cinque Paesi hanno ribadito la necessità di rafforzare il sostegno politico, militare ed economico a Kiev come leva per spingere Mosca a negoziare la fine della guerra.

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