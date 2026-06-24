Ucraina, Macron: primo testo congiunto sull'integrità

Al vertice di Berlino il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato come negli ultimi giorni sia stata chiarita la posizione sull'Ucraina. Per la prima volta in 18 mesi, ha spiegato, tutti i membri hanno firmato un testo congiunto a sostegno dell'integrità territoriale ucraina.
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