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Ucraina, Macron: primo testo congiunto sull'integrità

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Al vertice di Berlino il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato come negli ultimi giorni sia stata chiarita la posizione sull'Ucraina. Per la prima volta in 18 mesi, ha spiegato, tutti i membri hanno firmato un testo congiunto a sostegno dell'integrità territoriale ucraina.

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