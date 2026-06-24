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Tusk: difendere l'unità europea e i legami con gli Usa

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Secondo il premier polacco Donald Tusk, la comunità transatlantica guarda con grande attenzione al prossimo summit, in cui si discuterà di come difendere l'unità dell'Europa. Come avviene ora a fianco dell'Ucraina contro la Russia, sostiene Tusk, occorre preservare allo stesso modo i legami transatlantici.

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