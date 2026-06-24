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Gaza, raid israeliano colpisce una tendopoli

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I palestinesi hanno ispezionato i danni provocati da un attacco israeliano che ha colpito una tendopoli a Gaza City. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il raid sarebbe avvenuto dopo che i residenti avevano ricevuto un ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. I medici riferiscono di diversi feriti tra le persone che si trovavano nell'area. Nonostante il cessate il fuoco raggiunto nei mesi scorsi abbia ridotto l'intensità dei combattimenti tra Israele e Hamas, continuano attacchi e operazioni militari nella Striscia di Gaza.

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