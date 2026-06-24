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Nord Corea, Kim potenzia la flotta: 2 navi l'anno per 5 anni

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Al porto di Nampho il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presenziato al varo del cacciatorpediniere "Choe Hyon" da 5.000 tonnellate, ordinando la costruzione di due navi di pari dimensioni l'anno per i prossimi cinque anni. "La marina era il punto più debole delle forze armate del Paese, ma ora è diventata qualcosa di incredibile, oltre ogni immaginazione", ha dichiarato Kim. A breve la Corea del Nord prevede il dispiegamento anche del cacciatorpediniere "Kang Kon" e di altre navi strategiche da guerra da 10.000 tonnellate.

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