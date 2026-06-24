Copenaghen, festa sui canali per la notte di San Giovanni

Centinaia di persone si sono radunate nel distretto di Nyhavn, nel cuore di Copenaghen, per celebrare la tradizionale vigilia di San Giovanni. L'evento, che segna il culmine della stagione estiva in Danimarca, è stato scandito dall'accensione dei tradizionali falò lungo il canale, accompagnati da momenti di musica, canti e discorsi pubblici in un'atmosfera di festa.