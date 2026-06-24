Argentina, due rari crisocioni tornano in libertà

Due giovani crisocioni, una rara specie canina minacciata in Argentina, saranno riportati in natura dopo mesi di cure da parte della Fondazione Temaikèn. I due fratelli, chiamati Sole e Luna, erano stati recuperati nel 2025 dopo la morte della madre. La reintroduzione avverrà nel Iberá National Park, dove gli animali erano nati. Conosciuto anche come "lupo dalla criniera", il crisocione si distingue per le lunghe zampe, il mantello rossiccio e le grandi orecchie. Gli esemplari saranno dotati di collari satellitari per consentire ai ricercatori di monitorarne gli spostamenti e le possibilità di sopravvivenza in libertà.
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