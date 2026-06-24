Ambasciatore Usa a Sky TG24: con Italia accordo rispettato

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Steve Fertitta, in un'intervista a Sky TG24 ha minimizzato lo scontro social tra Donald Trump e Giorgia Meloni, definendolo un "piccolo disaccordo" e assicurando che i due leader concordano sul 90-95% delle questioni. Sull'operazione "Epic Fury" contro l'Iran, ha confermato l'esistenza di un accordo bilaterale di mutuo supporto con l'Italia, sempre rispettato da entrambe le parti, senza confermare il dato sui 500 aerei militari citato da Mark Rutte. Fertitta ha aggiunto che Trump non è soddisfatto della NATO e si aspetta che l'Italia spinga gli alleati a fare di più.
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