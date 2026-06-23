Parigini dormono nei parchi per combattere il caldo estremo

A Parigi l’intensa ondata di caldo che sta colpendo la Francia e gran parte dell’Europa spinge molti residenti a cercare un po' di refrigerio nei parchi cittadini durante la notte. Al Parc des Buttes-Chaumont famiglie, studenti e lavoratori si ritrovano sui prati per sfuggire al caldo soffocante degli appartamenti, spesso privi di aria condizionata. Per affrontare l’emergenza, il Comune ha prolungato l’apertura di diversi spazi verdi, trasformandoli in “isole di freschezza”. L’episodio riaccende il dibattito sull’adattamento delle città agli effetti del cambiamento climatico.
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