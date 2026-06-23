Iran, Pezeshkian in Pakistan per i colloqui di pace

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è arrivato in Pakistan per i colloqui con i funzionari che hanno mediato i negoziati tra Teheran e Washington. Le due parti hanno concordato una tabella di marcia verso un accordo permanente entro 60 giorni, a Buergenstock, in Svizzera. Sul tavolo anche un meccanismo per fermare i combattimenti in Libano e la navigazione sicura nello Stretto di Hormuz.
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