Iran, Pezeshkian in Pakistan per i colloqui di pace

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è arrivato in Pakistan per i colloqui con i funzionari che hanno mediato i negoziati tra Teheran e Washington. Le due parti hanno concordato una tabella di marcia verso un accordo permanente entro 60 giorni, a Buergenstock, in Svizzera. Sul tavolo anche un meccanismo per fermare i combattimenti in Libano e la navigazione sicura nello Stretto di Hormuz.