Cina, lancio satellite sperimentale per le comunicazioni

La Cina ha lanciato con successo un nuovo satellite sperimentale per le comunicazioni dal centro spaziale di Wenchang, nella provincia di Hainan. Il vettore Long March-7 modificato è decollato alle 10:10 ora locale, inserendo il satellite nell’orbita prevista. Secondo le autorità cinesi, sarà impiegato per testare tecnologie avanzate per comunicazioni satellitari, trasmissione dati e servizi televisivi. La missione conferma l’espansione del programma spaziale di Pechino e segna il 653° lancio della famiglia di razzi Long March.