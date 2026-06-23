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Cina, lancio satellite sperimentale per le comunicazioni

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La Cina ha lanciato con successo un nuovo satellite sperimentale per le comunicazioni dal centro spaziale di Wenchang, nella provincia di Hainan. Il vettore Long March-7 modificato è decollato alle 10:10 ora locale, inserendo il satellite nell’orbita prevista. Secondo le autorità cinesi, sarà impiegato per testare tecnologie avanzate per comunicazioni satellitari, trasmissione dati e servizi televisivi. La missione conferma l’espansione del programma spaziale di Pechino e segna il 653° lancio della famiglia di razzi Long March.

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