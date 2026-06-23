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GB, messaggio anti-Brexit in un campo a dieci anni dal voto

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A dieci anni dal referendum sulla Brexit, il gruppo di attivisti "Led by Donkeys" ha fresato con un trattore il messaggio "Brexit Broke Britain" in un campo agricolo vicino a Cricklade, nell'ovest dell'Inghilterra. La Gran Bretagna aveva votato per uscire dall'Unione Europea il 23 giugno del 2016, completando il distacco il 31 dicembre del 2020.

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