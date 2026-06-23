Afa in Spagna, fresco al mare anche per chi non può nuotare

Barcellona fa i conti con una nuova ondata di caldo, mentre in diverse zone della Spagna le temperature potrebbero raggiungere i 44 gradi. Sono migliaia le persone che si sono riversate sulle spiagge cittadine per cercare sollievo dall’afa. Tra loro anche decine di utenti con mobilità ridotta, che hanno potuto accedere al mare grazie al servizio di balneazione assistita. Sedie anfibie e operatori specializzati hanno garantito un ingresso in acqua sicuro e accessibile.
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