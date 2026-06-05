Bimba scomparsa a Fleurance, Macron: "Inaccettabile"

Il premier francese Sébastien Lecornu ha convocato i ministri dell'Interno e della Giustizia dopo il caso di Lyhanna, la 11enne scomparsa il 29 maggio a Fleurance. Il sospetto arrestato, Jérôme B, padre di una compagna di classe della ragazzina, era già stato oggetto di numerose denunce per violenza sessuale su minori. In una fattoria vicino a Puycasquie, nel dipartimento del Gers, i gendarmi hanno ritrovato un corpo ancora in fase di identificazione. Il presidente Macron ha parlato di "disfunzioni" inaccettabili nel sistema.
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