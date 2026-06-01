Norvegia, recuperate porcellane da un relitto del '700

Archeologi e ricercatori hanno recuperato porcellane cinesi e altri manufatti da un relitto del XVIII secolo scoperto nei fondali dello Skagerrak, al largo della Norvegia meridionale. Tra gli oggetti riportati in superficie figurano piatti, coppe, elementi di lampadari, tessuti e merci commerciali. Gli studiosi stanno ora cercando di ricostruire la storia della nave, affondata circa 250 anni fa.