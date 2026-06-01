Archeologi e ricercatori hanno recuperato porcellane cinesi e altri manufatti da un relitto del XVIII secolo scoperto nei fondali dello Skagerrak, al largo della Norvegia meridionale. Tra gli oggetti riportati in superficie figurano piatti, coppe, elementi di lampadari, tessuti e merci commerciali. Gli studiosi stanno ora cercando di ricostruire la storia della nave, affondata circa 250 anni fa.
Prossimi video
Norvegia, recuperate porcellane da un relitto del '700
Mondo
Gaza, sfollati recuperano beni dalla nave della Flotilla
Mondo
Myanmar, esplosione in un deposito: decine di morti
Mondo
Iran: cessate il fuoco in Libano condizione per un accordo con gli Usa
Mondo
Beirut, esodo dai sobborghi sud dopo l'ordine di Netanyahu
Mondo
Kilauea torna in attività, colate di lava e rischio cenere
Mondo
San Pietroburgo ospita il quinto “Davos russo” di Putin
Mondo