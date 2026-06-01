Strade congestionate dal traffico per le partenze di massa dai quartieri meridionali di Beirut dopo l'annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ordinato all'esercito di colpire obiettivi di Hezbollah nella roccaforte di Dahiyeh. Molti residenti hanno lasciato l'area temendo nuovi attacchi.
Prossimi video
Iran: cessate il fuoco in Libano condizione per un accordo con gli Usa
Mondo
Beirut, esodo dai sobborghi sud dopo l'ordine di Netanyahu
Mondo
Kilauea torna in attività, colate di lava e rischio cenere
Mondo
San Pietroburgo ospita il quinto “Davos russo” di Putin
Mondo
Elezioni Colombia, parità candidati: si va al ballottaggio
Mondo
Newark, arresti durante protesta davanti al centro ICE
Mondo
Kuwait, difese aeree in azione contro missili e droni
Mondo