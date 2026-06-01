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Beirut, esodo dai sobborghi sud dopo l'ordine di Netanyahu

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Strade congestionate dal traffico per le partenze di massa dai quartieri meridionali di Beirut dopo l'annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ordinato all'esercito di colpire obiettivi di Hezbollah nella roccaforte di Dahiyeh. Molti residenti hanno lasciato l'area temendo nuovi attacchi.

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