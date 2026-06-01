Gaza, sfollati recuperano beni dalla nave della Flotilla

A Gaza l’emergenza umanitaria continua ad aggravarsi. Sulla costa di Al-Mawasi, famiglie sfollate si sono radunate attorno alla nave della Flottilla Kasr-i-Sadabab, giunta senza equipaggio, nel tentativo di recuperare pannelli solari e materiali utili. La scena testimonia la grave carenza di elettricità, carburante e beni essenziali che colpisce la popolazione della Striscia.
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