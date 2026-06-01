Kilauea torna in attività, colate di lava e rischio cenere

Il vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha registrato una nuova fase eruttiva con colate di lava fuoriuscite dai crateri di Halemaumau. Secondo l’USGS, l’attività potrebbe intensificarsi nelle prossime ore con possibili fontane di lava e emissioni di cenere. L’eruzione, intermittente da dicembre 2024, prosegue senza impatti rilevanti su altre aree del vulcano, ma resta alta l’attenzione per gas e materiali vulcanici.