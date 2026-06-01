Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kilauea torna in attività, colate di lava e rischio cenere

Mondo

Il vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha registrato una nuova fase eruttiva con colate di lava fuoriuscite dai crateri di Halemaumau. Secondo l’USGS, l’attività potrebbe intensificarsi nelle prossime ore con possibili fontane di lava e emissioni di cenere. L’eruzione, intermittente da dicembre 2024, prosegue senza impatti rilevanti su altre aree del vulcano, ma resta alta l’attenzione per gas e materiali vulcanici.

Prossimi video

Iran: cessate il fuoco in Libano condizione per un accordo con gli Usa

Mondo

Beirut, esodo dai sobborghi sud dopo l'ordine di Netanyahu

Mondo

Kilauea torna in attività, colate di lava e rischio cenere

Mondo

San Pietroburgo ospita il quinto “Davos russo” di Putin

Mondo

Elezioni Colombia, parità candidati: si va al ballottaggio

Mondo

Newark, arresti durante protesta davanti al centro ICE

Mondo