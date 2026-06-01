Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Newark, arresti durante protesta davanti al centro ICE

Mondo

A Newark, nel New Jersey, alcuni manifestanti sono stati arrestati durante una protesta davanti al centro di detenzione per migranti Delaney Hall. Le autorità hanno imposto un coprifuoco notturno e ampliato le restrizioni nell’area, mentre prosegue il dibattito sulle condizioni dei detenuti e sul futuro della struttura.

Prossimi video

Beirut, esodo dai sobborghi sud dopo l'ordine di Netanyahu

Mondo

Kilauea torna in attività, colate di lava e rischio cenere

Mondo

San Pietroburgo ospita il quinto “Davos russo” di Putin

Mondo

Elezioni Colombia, parità candidati: si va al ballottaggio

Mondo

Newark, arresti durante protesta davanti al centro ICE

Mondo

Kuwait, difese aeree in azione contro missili e droni

Mondo