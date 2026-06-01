Newark, arresti durante protesta davanti al centro ICE

A Newark, nel New Jersey, alcuni manifestanti sono stati arrestati durante una protesta davanti al centro di detenzione per migranti Delaney Hall. Le autorità hanno imposto un coprifuoco notturno e ampliato le restrizioni nell’area, mentre prosegue il dibattito sulle condizioni dei detenuti e sul futuro della struttura.
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