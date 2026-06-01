San Pietroburgo ospita il quinto “Davos russo” di Putin

San Pietroburgo si prepara a ospitare il Forum Economico Internazionale, noto come il “Davos russo” e giunto alla quinta edizione dall’inizio della guerra in Ucraina. L’evento, promosso dal presidente Vladimir Putin, punta a mostrare la tenuta dell’economia russa nonostante sanzioni e isolamento internazionale. Attesi partecipanti da oltre cento Paesi, soprattutto da Asia, Africa e Medio Oriente. Al centro del dibattito investimenti, tecnologia e nuove partnership economiche.