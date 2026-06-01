Myanmar, esplosione in un villaggio: decine di morti

Una forte esplosione ha devastato il villaggio di Kaung Tat, nel nord del Myanmar, vicino al confine con la Cina. Secondo i media locali e internazionali, il bilancio è di decine di morti e feriti. Il gruppo ribelle che controlla l’area ha dichiarato che la deflagrazione sarebbe stata causata accidentalmente da materiali destinati alle attività minerarie.
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