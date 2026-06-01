Kuwait, difese aeree in azione contro missili e droni

Il Kuwait ha attivato le proprie difese aeree dopo il lancio di missili e droni nella regione. L’episodio arriva nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ha dichiarato di aver preso di mira una base utilizzata dalle forze americane in risposta ai recenti attacchi contro obiettivi militari iraniani.
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