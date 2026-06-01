Colombia, al ballottaggio il candidato filo-Trump

La Colombia si prepara al ballottaggio del 21 giugno tra il candidato di destra Abelardo de la Espriella e il senatore di sinistra Ivan Cepeda. La sfida contrappone due visioni opposte sulla lotta ai gruppi armati, al narcotraffico e sui rapporti con gli Stati Uniti. Dopo il primo turno, entrambi i candidati hanno sollevato dubbi sul conteggio preliminare dei voti, chiedendo di attendere i risultati ufficiali.
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