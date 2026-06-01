Myanmar, esplosione in un deposito: decine di morti

Una potente esplosione ha colpito il villaggio di Kaung Tat, nel nord del Myanmar, causando decine di vittime. Secondo il gruppo ribelle TNLA, la detonazione ha coinvolto esplosivi immagazzinati per attività minerarie. Il bilancio ufficiale è di 39 morti e 75 feriti, ma fonti locali parlano di un numero più alto di vittime.