Palm Springs,1037 sosia di Marilyn celebrano il centenario

A Palm Springs, in California, 1037 persone hanno reso omaggio a Marilyn Monroe partecipando al più grande raduno di sosia mai organizzato, entrando nel Guinness World Record. L’iniziativa, promossa in occasione del centenario della nascita dell’attrice, si è svolta ai piedi della statua “Forever Marilyn”, che raffigura la celebre scena di “Quando la moglie è in vacanza”. Un tributo collettivo a una delle icone più riconoscibili del cinema e della cultura pop del Novecento. La manifestazione ha incluso concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli e iniziative benefiche a sostegno della comunità locale LGBTQ+.
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