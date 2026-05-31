Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palm Springs,1037 sosia di Marilyn celebrano il centenario

Mondo

A Palm Springs, in California, 1037 persone hanno reso omaggio a Marilyn Monroe partecipando al più grande raduno di sosia mai organizzato, entrando nel Guinness World Record. L’iniziativa, promossa in occasione del centenario della nascita dell’attrice, si è svolta ai piedi della statua “Forever Marilyn”, che raffigura la celebre scena di “Quando la moglie è in vacanza”. Un tributo collettivo a una delle icone più riconoscibili del cinema e della cultura pop del Novecento. La manifestazione ha incluso concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli e iniziative benefiche a sostegno della comunità locale LGBTQ+.

Prossimi video

Israele, Netanyahu amplia operazioni in Libano

Mondo

Ucraina, Russia accusa Kiev di aver colpito centrale Zaporizhzhia

Mondo

Palm Springs,1037 sosia di Marilyn celebrano il centenario

Mondo

L’Eufrate esonda in Siria, case e campi allagati

Mondo

Libano, bandiera israeliana issata sul castello di Beaufort

Mondo

Ucraina, la guerra dei droni tra il Rostov e Zaporizhzhia

Mondo