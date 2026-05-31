Libano, bandiera israeliana issata sul castello di Beaufort

La bandiera israeliana è stata issata sul castello di Beaufort, nel sud del Libano, una delle fortezze medievali più contese della regione. Il sito, noto anche come Qalat al-Shaqif, domina il fiume Litani ed è da quasi nove secoli al centro di conquiste, assedi e cambi di controllo. Costruito dai crociati nel XII secolo, passò a Saladino, ai Mamelucchi e successivamente fu teatro di scontri anche nel conflitto moderno tra Israele e Hezbollah. La struttura, già utilizzata come base militare israeliana tra il 1982 e il 2000, torna oggi simbolo dell’escalation nel sud del Libano, mentre l’area resta altamente instabile e strategica lungo il confine israelo-libanese.