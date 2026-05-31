L’Eufrate esonda in Siria, case e campi allagati

L’esondazione del fiume Eufrate ha colpito la provincia siriana di Deir al-Zor, allagando abitazioni, strade e terreni agricoli. Secondo le autorità locali oltre 520 ettari di campi sono stati danneggiati, mentre proseguono gli interventi per contenere l’avanzata delle acque.
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