Washington, uomo sale su ponte: traffico bloccato

Un uomo è salito sul Frederick Douglass Bridge a Washington causando l’intervento delle forze dell’ordine e la chiusura di alcune corsie. Sul posto sono intervenuti anche negoziatori, mentre restano ignote le motivazioni del gesto.
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