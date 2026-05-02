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Washington, uomo sale su ponte: traffico bloccato

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Un uomo è salito sul Frederick Douglass Bridge a Washington causando l’intervento delle forze dell’ordine e la chiusura di alcune corsie. Sul posto sono intervenuti anche negoziatori, mentre restano ignote le motivazioni del gesto.

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