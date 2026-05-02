Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messico, bus si ribalta: almeno 11 morti

Mondo

Grave incidente stradale in Messico, dove un autobus turistico si è ribaltato nello stato di Nayarit causando almeno 11 morti e 31 feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto durante il weekend del Primo Maggio.

Prossimi video

Libano, raid israeliani nel sud nonostante la tregua

Mondo

Mohammadi, premio nobel iraniana ricoverata di urgenza in ospedale

Mondo

Messico, bus si ribalta: almeno 11 morti

Mondo

Ue dopo annuncio Trump su dazi: valutiamo ogni opzione

Mondo

Trump: Ue non rispetta accordi, dazio al 25% sulle auto

Mondo

Teheran presenta una nuova proposta di pace

Mondo