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Libano, raid israeliani nel sud nonostante la tregua

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Nuovi raid israeliani nel sud del Libano contro obiettivi legati a Hezbollah. Nonostante la tregua entrata in vigore ad aprile, i bombardamenti proseguono in alcune aree, mentre il bilancio delle vittime resta elevato.

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