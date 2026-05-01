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Usa, accoltellamento in scuola: sei feriti

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Accoltellamento in una scuola superiore nello Stato di Washington, negli Stati Uniti, con sei feriti. Il sospetto, uno studente, è stato arrestato. Le lezioni sono state sospese e attivati servizi di supporto per studenti e personale.

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