Svezia, re Carlo XVI Gustavo festeggia 80 anni

Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo ha festeggiato i suoi 80 anni con eventi ufficiali a Stoccolma. Tra cerimonie, parate e un banchetto finale, il sovrano ha celebrato un lungo regno iniziato nel 1973.
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