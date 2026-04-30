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Svezia, re Carlo XVI Gustavo festeggia 80 anni

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Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo ha festeggiato i suoi 80 anni con eventi ufficiali a Stoccolma. Tra cerimonie, parate e un banchetto finale, il sovrano ha celebrato un lungo regno iniziato nel 1973.

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