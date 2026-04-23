Migranti, intesa UK-Francia: 760 mln per fermare i barconi

Il Regno Unito ha firmato con la Francia un accordo triennale da 760 milioni di euro per contrastare gli attraversamenti illegali di migranti nel Canale della Manica. Circa 500 milioni finanzieranno la sicurezza sulle spiagge del nord della Francia con mille unità tra forze dell'ordine e militari. Altri 260 milioni saranno invece erogati solo se le misure risulteranno efficaci.