Migranti, intesa UK-Francia: 760 mln per fermare i barconi

Il Regno Unito ha firmato con la Francia un accordo triennale da 760 milioni di euro per contrastare gli attraversamenti illegali di migranti nel Canale della Manica. Circa 500 milioni finanzieranno la sicurezza sulle spiagge del nord della Francia con mille unità tra forze dell'ordine e militari. Altri 260 milioni saranno invece erogati solo se le misure risulteranno efficaci.
Prossimi video
Iran, traffico marittimo ridotto nello Stretto di Hormuz
Mondo
Germania valuta missione sminamento nello Stretto di Hormuz
Mondo
Ucraina, attacco di droni russi uccide tre persone a Dnipro
Mondo
Tregua in Libano, gli sfollati rientrano a Nabatieh
Mondo
Danimarca, scontro tra treni: 17 feriti, 5 gravi
Mondo
West Virginia, fuga di sostanze chimiche mortali: due morti
Mondo
Iran, il sequestro delle navi MSC nello stretto di Hormuz. VIDEO
Mondo