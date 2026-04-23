Tregua in Libano, gli sfollati rientrano a Nabatieh

Dopo l'entrata in vigore della tregua di dieci giorni con Israele, gli sfollati libanesi hanno cominciato a rientrare nelle loro case nel sud del Paese per iniziare a partecipare alla ricostruzione. La provincia di Nabatieh, con oltre 7.000 edifici demoliti o gravemente danneggiati, è la seconda area più colpita dopo Beirut. In Libano più di un milione di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.
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