Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tregua in Libano, gli sfollati rientrano a Nabatieh

Mondo

Dopo l'entrata in vigore della tregua di dieci giorni con Israele, gli sfollati libanesi hanno cominciato a rientrare nelle loro case nel sud del Paese per iniziare a partecipare alla ricostruzione. La provincia di Nabatieh, con oltre 7.000 edifici demoliti o gravemente danneggiati, è la seconda area più colpita dopo Beirut. In Libano più di un milione di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

Prossimi video

West Virginia, fuga di sostanze chimiche mortali: due morti

Mondo

Iran, il sequestro delle navi MSC nello stretto di Hormuz. VIDEO

Mondo

Papa Leone visita carcere e chiude viaggio in Africa

Mondo

Casa Bianca, attendiamo risposte da Teheran

Mondo

Casa Bianca: attendiamo risposte dall'Iran

Mondo

Sky Tg24 Mondo, la battaglia navale nello Stretto di Hormuz

Mondo