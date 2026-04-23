Ucraina, attacco di droni russi uccide tre persone a Dnipro

Il 23 aprile un attacco di droni russi sferrato nella città di Dnipro, nel sud-est dell’Ucraina, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre dieci, tra cui due bambini. L’attacco ha parzialmente distrutto un condominio di tredici piani, provocando incendi che hanno danneggiato un edificio amministrativo, alcune automobili e un negozio.
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