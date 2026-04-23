La Germania valuta una missione di sminamento nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione. L’operazione, che potrebbe coinvolgere più Paesi, resta legata alla presenza di mine e all’evoluzione del conflitto.
Prossimi video
Iran, traffico marittimo ridotto nello Stretto di Hormuz
Mondo
Germania valuta missione sminamento nello Stretto di Hormuz
Mondo
Ucraina, attacco di droni russi uccide tre persone a Dnipro
Mondo
Tregua in Libano, gli sfollati rientrano a Nabatieh
Mondo
Danimarca, scontro tra treni: 17 feriti, 5 gravi
Mondo
West Virginia, fuga di sostanze chimiche mortali: due morti
Mondo
Iran, il sequestro delle navi MSC nello stretto di Hormuz. VIDEO
Mondo