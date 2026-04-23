Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Germania valuta missione sminamento nello Stretto di Hormuz

Mondo

La Germania valuta una missione di sminamento nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione. L’operazione, che potrebbe coinvolgere più Paesi, resta legata alla presenza di mine e all’evoluzione del conflitto.

Prossimi video

Iran, traffico marittimo ridotto nello Stretto di Hormuz

Mondo

Germania valuta missione sminamento nello Stretto di Hormuz

Mondo

Ucraina, attacco di droni russi uccide tre persone a Dnipro

Mondo

Tregua in Libano, gli sfollati rientrano a Nabatieh

Mondo

Danimarca, scontro tra treni: 17 feriti, 5 gravi

Mondo

West Virginia, fuga di sostanze chimiche mortali: due morti

Mondo