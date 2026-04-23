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Iran, traffico marittimo ridotto nello Stretto di Hormuz

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Un sistema di localizzazione delle navi ha registrato un traffico marittimo molto limitato nello Stretto di Hormuz il 23 aprile. Una registrazione significativa, dopo che l'Iran aveva diffuso il 22 aprile un video in cui si vedevano i suoi commando prendere il controllo di un'enorme nave da carico. L'Iran, che ha di fatto bloccato lo stretto alle navi diverse dalle proprie da quando gli Stati Uniti e Israele hanno dato il via alla guerra a febbraio, ha mantenuto il controllo effettivo della via navigabile da quando i colloqui di pace dell'ultima ora sono stati interrotti il 21 aprile, poche ore prima della scadenza del cessate il fuoco di due settimane

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